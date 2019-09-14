السعودية اليوم / انطلاق المراجعة السنوية لاتفاق درع الخصوصية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي



واشنطن 15 محرم 1441 هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واس

انطلقت أمس في العاصمة الأمريكية واشنطن مناقشات المراجعة السنوية الثالثة لاتفاق "درع الخصوصية" بين الولايات المتحدة الأمريكية و الاتحاد الأوروبي.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أن وكيل الوزارة كيث كراش قد شارك في الاستعراض السنوي الثالث المشترك بقيادة وزير التجارة روس بصفته أمين مظالم الخصوصية، لتسهيل معالجة الطلبات المقدمة من أفراد الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بوصول الأمن القومي إلى البيانات المرسلة من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى معالجة الطلبات المكتملة وحلها وفقا للقوانين والسياسات المعمول بها وذلك نظرا لخبرته الواسعة في هذا المجال.

وبحسب البيان، ناقش وكيل الوزارة كراش الأهمية المستمرة لبرنامج درع الخصوصية الذي يسهل التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة وأوروبا مع الامتثال لمتطلبات حماية البيانات، مؤكدا التزام الولايات المتحدة بحماية البيانات الشخصية وضمان النجاح المستمر لاتفاق درع الخصوصية.

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة تعد حماية الخصوصية عنصرا أساسيا في العلاقات الاقتصادية مع كل الدول في جميع أنحاء العالم، كما تؤكد التزامها بالعمل في شراكة مع الحكومات التي تقدر أهمية هذه الحماية.

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