

واشنطن 15 محرم 1441 هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واس

وقع وكيل وزارة الخارجية الأمريكي للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة كيث كراش ووزير الشؤون الخارجية الغيني مامادي توري، اتفاقية النقل الجوي بين حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة جمهورية غينيا.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أمس أن الاتفاقية تؤسس لعلاقة طيران مدنية حديثة مع غينيا، بما يتوافق مع سياسة الطيران الدولي للولايات المتحدة. كما تسمح لشركات الطيران باتخاذ قرارات تجارية بناءً على الطلب دون تدخل الجهات التنظيمية الحكومية.

وبحسب البيان، يمكن للخطوط الجوية أن توفر للمستهلكين والشاحنين خدمات جوية بأسعار مناسبة وفعالة للمساهمة في تعزيز السفر والتجارة.

وأشار البيان إلى أن الاتفاقية تعمل على تعميق العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة بين البلدين، وزيادة فرص الوصول لشركات الطيران التابعة للولايات المتحدة، بالإضافة إلى أنها تلزم كلتا الحكومتين باتباع المعايير الضرورية للسلامة والأمن.

وطبقا للبيان "تمثل الاتفاقية أيضًا قيادة الولايات المتحدة المستمرة لتحرير قطاع الطيران المدني الدولي في منطقة من المحتمل أن تكون واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في العالم".

// انتهى //

07:21ت م

0015





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اقتصادي / الولايات المتحدة الأمريكية توقع اتفاقية للنقل الجوي مع غينيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.