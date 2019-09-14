السعودية اليوم / الأمم المتحدة: 3.9 ملايين شخص يحتاجون للمساعدة الإنسانية في مالي



جنيف 15 محرم 1441 هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واس

أعلنت الأمم المتحدة أن عدد الأشخاص الذين يحتاجون للمساعدة الإنسانية في مالي قد ارتفع من 3.2 مليون شخص في بداية العام الجاري إلى 3.9 ملايين شخص بنسبة زيادة تصل إلى 22 % بما يعادل واحدا من بين كل خمسة ماليين.

وأبان المتحدث باسم مكتب تنسيق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة في جنيف يانس ليركا أن عدد النازحين داخليا قد تضاعف ليصل إلى 168 ألف شخص حتى 31 يوليو الماضي، موضحا أن السبب وراء الأزمة الإنسانية في مالي هو حدوث طفرة في النزاعات بين المجتمعات في وسط البلاد خلال الجزء الأول من العام الجاري، وكذلك تصاعد انعدام الأمن الغذائي، لافتا النظر إلى أنه يوجد اليوم حوالي 550 ألف شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد.

وشدد ليركا على أن هناك حاجة ملحة لزيادة مستويات التمويل الإجمالية لمواجهة الأزمة الإنسانية في مالي، مشيرا إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية للعام الجاري لم يتم تمويلها سوى بنسبة 30% فقط .

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