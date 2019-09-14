

بغداد 15 محرم 1441 هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واس

أعرب العراق أمس عن رفضه القاطع لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخاصة بضم غور الأردن وشمال البحر الميت إلى إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان: "يؤكد العراق رفضه القاطع لما صرح به رئيس الوزراء الإسرائيلي من اعتزامه ضم غور الأردن، وشمال البحر الميت إلى دولة الكيان الغاصب؛ وما تسبب به من موجة غضب عارمة عربيا وإسلاميا وعالميا".

وأضافت أن هذا التصريح يأتي في إطار دعاية انتخابية عدوانية وسياسة استيطانية عنصرية مبرمجة قائمة على سلب حقوق الشعب الفلسطيني، وخطوة احتلالية بالغة الخطورة تجاه فلسطين؛ ولتأجيج الصراع، في المنطقة برمتها، يفترض أن يقابلها رد فعل عربي وعالمي لمناهضتها.

وشدد العراق على أهمية توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والأراضي الفلسطينية من سياسة القضم التي تقوم بها إسرائيل بالقوة، وبذل جهد حقيقي، وعملي ومسؤول على المستويات كافة للتصدي لما يقوم به الكيان الصهيوني، الذي ينتهك متعمدا القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة.

// انتهى //

06:59ت م

0013





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / العراق يرفض تصريحات نتنياهو بشأن ضم غور الأردن وشمال البحر الميت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.