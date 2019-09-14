سياسي / الرئيس الغيني يلتقي وزير الخارجية الأمريكي



واشنطن 15 محرم 1441 هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واس

التقى الرئيس الغيني ألفا كوندي أمس وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان اورتيغاز في بيان صحفي إن وزير الخارجية بومبيو أكد خلال اللقاء على متانة العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة الأمريكية وغينيا، معربا عن استعداد الولايات المتحدة للعمل مع غينيا لتحسين مناخ أعمالها، مشيرا إلى أن الشركات الأمريكية تسعى إلى إيجاد بيئة تحد من الفساد وتضمن فيها الشفافية وسيادة القانون.

وناقش وزير الخارجية بومبيو مع الرئيس كوندي الانتخابات المقبلة في غينيا، معبرا عن دعم بلاده القوي لانتقال منتظم وديمقراطي للسلطة يؤدي إلى مؤسسات أقوى.

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06:09ت م

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