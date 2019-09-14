السعودية اليوم / مصرع خمسة أشخاص جراء هطول أمطار غزيرة في جنوب شرق أسبانيا



مدريد 15 محرم 1441 هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واس

لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم، وأجلت السلطات أكثر من 3500 جراء أمطار غزيرة هطلت على مدى يومين في جنوب شرق أسبانيا.

وتسببت الفيضانات في إغلاق العديد من الطرق وشبكات القطارات وأحد المطارات بينما علق العاملون في خدمات الطوارئ في أنفاق طريق سريع غمرتها المياه.

وذكرت وكالة الإنقاذ أن رجلا عثر عليه متوفيا في مدينة غرناطة بعدما جرفت المياه سيارته على طريق سريع، وتوفي آخر في مدينة ألمرية بعدما حاول قيادة مركبته في نفق تغمره المياه ، كما عثر على جثة رجل كان مفقودا منذ غادر منزله سيرا على الأقدام في قرية ريدوفان في مدينة بلنسية.

وتوفي شقيقان حين سحبت الأمطار الغزيرة سيارتهما.

وأشارت وزارة الداخلية في بيان أنه تم إرسال 4000 عنصر في الجيش وقوات الأمن الإسبانية للمساعدة في أعمال مكافحة آثار الأمطار الغزيرة.

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