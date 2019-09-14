السعودية اليوم / الأمم المتحدة تدعم جهود إعلامية ليبية لمجابهة خطاب الكراهية والتحريض والتضليل



نيويورك 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واس

شهدت العاصمة الليبية طرابلس على مدى يومين فعاليات ندوة خصصتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمواجهة خطاب الكراهية والتحريض والتضليل في وسائل الإعلام.

و أصدر ثلاثون من الصحفيين والإعلاميين والناشطين المؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي وفي المجتمع المدني، 16 توصية لمجابهة تأثيرات التضليل الإعلامي، وترويج الشائعات، للحفاظ على النسيج الاجتماعي.

وقد ناقش المشاركون السبل الكفيلة للحد من استخدامات وسائل الإعلام، وشبكات التواصل الاجتماعي في الترويج للعنف وخطاب الكراهية.

وأوضح المسؤول الإعلامي في مكتب الإعلام والتواصل بالبعثة في ليبيا محمد الأسعدي أن المشاركات والمشاركين أظهروا إدراكا بأن خطاب الكراهية بات في تنامٍ مستمر، في ظل المواجهات المسلحة التي تشهدها البلاد، مبينا أن هذا الإدراك يمثل أول خيوط التوصل إلى حل لهذه المعضلة الكبيرة، وإيجاد موقف موحد يجمع عليه الإعلاميون من مختلف أرجاء ليبيا لمناهضة ومواجهة خطاب الكراهية.

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