شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن سلمان يلتقي الرئيس اليمني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

التقى نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، في الرياض يوم أمس الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

ونقل الأمير خالد بن سلمان للرئيس اليمني تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

Advertisements

وجرى خلال اللقاء التأكيد على موقف المملكة الثابت والداعم لليمن وشرعيته الدستورية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي حتى يعم الأمن والسلام والاستقرار وفقا لمرجعيات السلام المتعارف عليها المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار2216 ، وأن أمن اليمن جزءًا لايتجزء من أمن المملكة، مجددا موقف المملكة الدائم في دعم الشرعية لمواجهة تمرد وانقلاب الميلشيات الحوثية المدعومة من إيران والحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره.

كما أشاد نائب وزير الدفاع بحرص الرئيس اليمني على الحوار لمعالجة القضايا وسعيه لإنجاحه.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد سعيد آل جابر ، و من الجانب اليمني نائب رئيس الجمهورية اليمنية الفريق الركن علي محسن صالح، ورئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك، ونائب رئيس الوزراء اليمني الدكتور سالم الخنبشي، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية الدكتور عبدالله العليمي.