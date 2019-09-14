عاجل اليمن : الدولار يواصل الارتفاع امام الريال اليمني (اسعار الصرف الجمعة 13 سبتمبر 2019م)

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عدن - ياسمين التهامي - واصل الدولار ارتفاعه امام الريال اليمني خلال التداول به في محلات الصرافة بصنعاء وعدن اليوم الجمعة الموافق 13 سبتمبر 2019م. وفيما يلي اسعار الصرف شراء في صنعاء: الدولار الامريكي: 602 يال.

الريال السعودي: 157 ريال. الاسعار في عدن شراء: الدولار الامريكي: 608 ريال.

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