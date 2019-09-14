عاجل اليمن : عاجل : معارك قبل قليل في لودر بأبين بين الانتقالي والشرعية.. تعرف على الطرف المنتصر

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : معارك قبل قليل في لودر بأبين بين الانتقالي والشرعية.. تعرف على الطرف المنتصر والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - اندلعت معارك عنيفة مساء اليوم في لودر بأبين بين الانتقالي والشرعية. وقال مصدر محلي ان قوات الحيش تمكنوا من استكمال السيطرة على معسكر الحزام الأمني في منطقة عكد بمدينة لودر بأبين وتمكنوا من اغتنام العشرات من الأطقم العسكرية وقطع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة بالإضافة الى عدد من الدبابات والمدرعات الاماراتية.

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