:
.
أعلنت مجموعة شركات الفطيم التجارية، المتخصصة في قطاعات السيارات والخدمات المالية والعقارات والتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والشركات التابعة للمجموعة بالمملكة في كل من الرياض، وجدة.
وأبرزت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– محلل مالي أول (الرياض): درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (المحاسبة، إدارة الأعمال، المالية).
– مدير المتجر (للسعوديين/ جدة): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
– المدير المالي للخزينة (جدة): درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، أو ما يعادلها.
وأوضحت المجموعة أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 سبتمبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
كانت هذه تفاصيل خبر #وظائف إدارية شاغرة في مجموعة الفطيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.