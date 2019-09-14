تعيين فارس بن حزام مديرًا عامًا لقناة الإخبارية

أصدر وزير الإعلام تركي الشبانة، رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتليفزيون، قرارًا بتعيين فارس بن حزام مديرًا عامًا لقناة الإخبارية، ومسؤولًا عن الشؤون الإخبارية في الإذاعة والتليفزيون بالهيئة.
وللزميل فارس تجربة إعلامية واسعة من الصحافة الورقية إلى التلفزيون، كان من أبرزها تعيينه مديرًا لتحرير قناة «العربية» نهاية عام 2015.
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