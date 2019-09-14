سحب ممطرة ورياح نشطة على بعض مناطق المملكة.. السبت

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، طقسًا رطبًا، السبت، مع فرصة لتكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية والداخلية لمنطقة مكة المكرمة.

كما توقعت هيئة الأرصاد، في تقرير صادر عنها مساء الجمعة، تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى تكوّن رياح نشطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك، الجوف، والحدود الشمالية.

وعن حالة البحر الأحمر، توقعت هيئة الأرصاد، أن تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر.

أما عن حالة الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد، أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر.