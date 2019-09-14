الأمير فهد بن جلوي: حققنا متطلبات الانضمام إلى مجتمع رياضة الهجن الدولية

رفع نائب رئيس الاتحاد الدولي للهجن، الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز، باسم الاتحادين السعودي والدولي للهجن، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، على دعمهما اللامحدود ورعايتهما لرياضة سباقات الهجن محليًّا ودوليًّا.

وقال الأمير فهد بن جلوي، في ختام الجمعية العمومية الثانية للاتحاد الدولي للهجن بالطائف: الشكر لرئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على جهوده الكبيرة للعمل على الارتقاء برياضة الهجن، والسعي قُدمًا بانتشارها حول العالم.

وهنَّأ الأمير فهد بن جلوي، الجميع بنجاح الجمعية العمومية، مؤكدًا إحراز تقدم كبير في جهود الاتحاد الدولي للهجن، مضيفًا: بعد عام واحد فقط، زاد عدد الأعضاء ثلاثة أضعاف، وحققنا متطلبات الانضمام إلى المجتمع الرسمي للرياضة الدولية، تحت مظلة الـ«AIMS»، و«GAISF» ، و«ioc»، كما انتهينا من اعتماد النظام الأساسي للاتحاد، وأمامنا الكثير من العمل من أجل تنظيم هذه الرياضة وتطويرها على المستوى الدولي.

وشكر في ختام تصريحه أعضاء كافة الوفود على اهتمامهم بالحضور والمشاركة في نجاح أعمال الاتحاد، متمنيًا أن تكون زيارتهم للمملكة تجرية سارة.