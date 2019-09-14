الأحوال المدنية توضح: هل هناك فرض غرامات على التأخر في تسجيل الوفاة؟

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه لا يوجد غرامة على التأخر في تسجيل واقعة الوفاة.
وتلقت وكالة الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء»، بموقع «تويتر»، مفاده «هل يوجد عقوبة للتأخر في تبليغ الأحوال المدنية بالوفاة لأكثر من أربع سنوات للجهل بضرورة التبليغ، فعند الوفاة تسلمنا الأوراق من المستشفى وسلمناها لاستخراج تصريح الدفن دون إبلاغ الأحوال المدنية».
وردّت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، بأنه «لا يوجد غرامة على التأخر في تسجيل واقعة وفاة».
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