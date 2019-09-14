«آمر» يوضح العائق أمام تسجيل حملة البكالوريوس في «ساعد»

أكد مركز الاتصال الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية «آمر»، عدم إمكانية تقديم حملة البكالوريوس بنظام ساعد، حال تقديمهم في جدارة.

وأضاف المركز، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن من يتقدم بمنظومة التوظيف الإلكتروني التابعة لوزارة الخدمة المدنية «جدارة»، بمؤهل البكالوريوس لا يمكنه التقديم لنظام ساعد للوظائف المساندة والذي يشمل وظائف المستخدمين وبند الأجور، وذلك حتى وإن تم حذف حسابه بنظام جدارة.

يُذكر أن مركز الاتصال الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية (آمر)، أُسِّسَ بعد إقراره من قِبَل اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسِّر»؛ كمركز اتصال ودعم موحد للجهات الحكومية عبر عدد من القنوات؛ ليعمل وفق أفضل المواصفات الفنية والأمنية، وليساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتعاملات الإلكترونية الحكومية بالمملكة.

