السعودية تدشن برنامجًا لمكافحة العمى وأمراض العيون بالنيجر

شاركت المملكة، ممثلة في سفير خادم الحرمين الشريفين بالنيجر، في تدشين برنامج «مكافحة العمى وعلاج أمراض العيون» بمركز الأمير سلطان الثقافي بالنيجر.
وشارك سفير المملكة لدى جمهورية النيجر تركي بن ناجي العلي، وبحضور وزير الصحة النيجري، الدكتور ادي اليسيو منيسورا، في حفل تدشين برنامج «مكافحة العمى وعلاج أمراض العيون» في مركز الأمير سلطان الثقافي بجمهورية النيجر، الذي يقوم به الفريق الطبي السعودي التابع للهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية التابعة لرابطة العالم الإسلامي، برئاسة الدكتور سالم باخطاب.
وأكد السفير العلي في كلمة له بهذه المناسبة، دعم المملكة العربية السعودية لأعمال رابطة العالم الإسلامي، ودورها الإنساني الذي تقوم به حول العالم. وتخلل الحفل زيارة ميدانية للمركز، وتفقَّد بعض الحالات المرضيَّة وغرفة العمليات وعيادات الكشف الطبي.
وقد أجرى البرنامج ما يقارب 500 عملية جراحية، إلى جانب توزيع المستلزمات والنظارات الطبية، والأدوية العلاجية للمرضى. ويستفيد من هذا البرنامج عدد كبير من المواطنين النيجريين؛ حيث يوفر لهم مركز الأمير سلطان الثقافي علاجًا بالمجان.
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