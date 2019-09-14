آل الشيخ يتابع مشاريع التعليم العام بالمدينة ويرصد تجهيزات المرافق التعليمية

اطلع وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الجمعة، على برامج ومشاريع قطاع التعليم العام بمنطقة المدينة المنورة.

جاء ذلك خلال جولة الوزير بعددٍ من المشاريع التعليمية والبرامج التربوية بالمنطقة؛ حيث تابع احتياجاتها وأهم ما تحقّق منها إلى جانب رصد واقع المرافق التعليمية وتجهيزاتها، ومدى جاهزية مدارس البنات المنفذة لمبادرة الطفولة المبكرة.

وبدأ آل الشيخ الجولة بزيارة لفصول الطفولة المبكرة بالابتدائية الـ115 ومشروع مدينة طيبة للتربية الخاصة بحي العزيزية ومركز دار القلم للخط العربي والمتحف التعليمي.

وتضمنت الزيارة التفقدية جولة واسعة على مشروع مدينة طيبة للتربية الخاصة الجديد البالغ مساحته 50 ألف متر مربع بتكلفة 75 مليون ريال يتضمن ست مبانٍ مدرسية، ومبنيين إداريين، وثلاث صالات رياضية، وملعبين عشبيين بطاقة استيعابية خمسة آلاف طالب وطالبة، بحيث يحتضن كل مبنى 840 طالبًا وطالبة وفق أعلى المعايير الهندسية التي تتناسب مع متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة.