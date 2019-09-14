السعودية اليوم / الأمين العام للأمم المتحدة يزور جزر البهاما



نيويورك 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واس

وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم إلى ناسو عاصمة جزر البهاما، في زيارة تستغرق يومين، للتعبير عن تضامن الأمم المتحدة مع الدولة الكاريبية التي دمرها الإعصار بداية شهر سبتمبر الجاري.

والتقى غوتيريش برئيس وزراء البلاد هوبير مينيس.

وقال ستيفان دوياريك المتحدث باسم الأمين العام خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك: "تهدف هذه زيارة إلى إظهار تضامن الأمم المتحدة مع حكومة وشعب جزر البهاما بعد هجوم الإعصار دوريان".

ومن المقرر أن يزور الأمين العام صباح يوم السبت المناطق المتضررة من إعصار دوريان في جزيرة أباكو، وهي جزء من أرخبيل جزر البهاما، فيما أصدرت حكومة جزر البهاما يوم الجمعة تحذيرا من العواصف المدارية التي قد تؤثر على جزء من الأرخبيل.

وكان برنامج الأغذية العالمي قد ذكر يوم الثلاثاء أن 90 % من المساكن والبنية التحتية في أباكو قد تضررت أو دمرها إعصار دوريان، وأن العديد من المنازل ما تزال بدون كهرباء.

وأشار البرنامج إلى أنه قد تمت تلبية الاحتياجات الغذائية العاجلة إلى حد كبير بفضل الجهات الفاعلة الإنسانية في الميدان وأنها ستركز المساعدة على توفير الدعم اللوجستي والاتصالات لفرق الإغاثة.

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