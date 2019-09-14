سياسي / المبعوث الأممي في ليبيا يؤكد أن الحل العسكري وهم مكلف



الجزائر 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واس

جددت الجزائر اليوم موقفها الداعي إلى حل سياسي للأزمة في ليبيا، وطالبت الأطراف المتنازعة في هذا البلد الى وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة الحوار.

وقال وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادم في مؤتمر صحفي مشترك مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، إنه جدد موقف بلاده من الأزمة الليبية، مبينا أنه لا توجد حلول عسكرية لها.

وطالب الفرقاء الليبيين إلى وقف إطلاق النار، مؤكدا دعم الجزائر للجهود الرامية إلى تسوية سياسية تشارك فيها جميع الأطراف الليبية بدون إقصاء، بالإضافة إلى حظر توريد الأسلحة، معربا عن ارتياح بلاده لتجديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وللمبعوث الخاص غسان سلامة الذي يزور الجزائر حاليا.

وأوضح سلامة بدوره أن مباحثاته مع وزير خارجية الجزائر كانت مثمرة، مفيدا أن الأمم المتحدة تقر وبصراحة بأن للجزائر هموم تتعلق بليبيا وهي هموم مشروعة لكونها دولة مجاورة لها، لافتا النظر إلى أن الجزائر لم تتدخل في الشأن الليبي إلا من أجل دعم التقارب والتفاهم بين مختلف الأطراف.

وتابع سلامة أنه كان من الضروري أن يطلع المسؤولون الجزائريون على بعض التفاصيل الداخلية المتعلقة بالحالة كما هي الآن في ليبيا، مضيفا أن الحل العسكري للأزمة الليبية وهم مكلف، وكلما قصر الوقت كان ذلك أفضل.

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