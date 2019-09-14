السعودية اليوم / الهلال الأحمر ينظم فعاليات في الجوف ضمن اليوم العالمي للإسعافات الأولية



الجوف 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واس

ينظم فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي في منطقة الجوف غدا السبت فعاليات ضمن اليوم العالمي للإسعافات الأولية.

وتشتمل الفعاليات على محاضرات تثقيفية وتعريفية بالإسعافات الأولية وسيارات الإسعاف ومحتوياتها، إضافة إلى توزيع هدايا رمزية للزوار.

وتقام الفعاليات عند الساعة 7:30 مساء في كل من منتزه النخيل بسكاكا وحديقة الطيور بالقريات والحديقة النموذجية بطبرجل والبحيرة بدومة الجندل.

// انتهى//

03:01ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.