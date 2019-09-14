اقتصادي / مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين



نيويورك 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واس

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات جلسة اليوم.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 07ر37 نقطة، أو14ر0% ، ليصل إلى 52ر27219 نقطة.

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 18ر2 نقطة، أو 07ر0%، ليصل إلى 39ر3007 نقطة.

وأغلق مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا مرتفعا بمقدار 75ر17 نقطة، أو 22ر0% ، ليصل إلى 71ر8176 نقطة.

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