شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة: ندين كافة الأعمال الإرهابية والهجمات على دور العبادة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نيويورك)

أدانت المملكة العربية السعودية كل الأعمال الإرهابية والهجمات على المواقع الدينية ودور العبادة، مؤكدة دعمها لمبادرة عمل الأمم المتحدة لحماية المواقع الدينية المهمة.

جاء ذلك خلال كلمة المملكة في الاجتماع رفيع المستوى الذي دعا له الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة إطلاق مبادرة عمل الأمم المتحدة لحماية المواقع الدينية، والتي ألقاها نائب المندوب الدائم لوفد المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأوضح الدكتور منزلاوي أن مبادرة عمل الأمم المتحدة لحماية المواقع الدينية تأتي في وقت حساس في ظل ما يشهده العالم من تزايد الاعتداءات على أماكن العبادة واستباحة حرمة هذه الأماكن المقدسة التي تعد أعمالا إرهابية تتطلب منا وقفة جادة والتصدي لهذه الممارسات والأعمال التي تغذي الإرهاب ونشر أفكار الكراهية وممارسات الظلم والصدام الحضاري.

وأفاد الدكتور خالد منزلاوي أن مبادرة حماية المواقع الدينية تأتي كخطوة إيجابية في سبيل تعزيز القيم النبيلة ومد جسور المحبة والسلام، والتصدي لكل من ينتهك حرمة الأماكن المقدسة وتوفير الأمن لدور العبادة.

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وأكد أن مشاركة المملكة تأتي كدعم لهذه المبادرة نظير الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها في حماية المواقع الدينية ونشر ثقافات السلام والتسامح، وهو ما جعل المملكة صاحبة التجربة الرائدة في هذا المجال.

وقال نائب المندوب الدائم لوفد المملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور منزلاوي: «لقد شرّف الله سبحانه وتعالى المملكة العربية السعودية، ممثلة في قادتها وشعبها، بالقيام على خدمة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، أحد أهم الأماكن المقدسة في العالم، إذ تستقبل المملكة ملايين الحجاج والمعتمرين القادمين من مختلف أنحاء العالم الذين يتجمعون في مكان وزمان واحد على مدار العام، مما جعل المملكة في ريادة دول العالم في حماية المواقع الدينية وإدارة الحشود الضخمة في مساحة صغيرة وفي وقت واحد، لا سيما أن هذه الحشود تتحدث لغات مختلفة، وتأتي من ثقافات وسلوكيات مختلفة».

وأضاف: الاختلاف بين الأمم في معتقداتهم وثقافاتهم وطبائعهم وطرق تفكيرهم قدر إلهي قضت به حكمة الله، ونؤكد أهمية التعامل معها بمنطق العقل والحكمة بما يحقق أهدافنا بالوصول إلى السلام الإنساني ونشر ثقافة التسامح والسلام بين الأمم والشعوب المختلفة.

وأبان الدكتور منزلاوي في ختام كلمته، أن المملكة تؤكد أن التنوع الديني والثقافي بين المجتمعات والشعوب لا يبرر أبدا الصدام بل يستدعي العمل على إقامة الحوار والسلام.