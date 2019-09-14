المشاركون في مسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد النبوي

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أدى المشاركون في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره بدورتها الحادية والأربعين، صلاة الجمعة بالمسجد النبوي، وذلك عقب اكتمال وصولهم إلى المدينة المنورة بعد ختام المسابقة وتكريم الفائزين التي أقيمت في رحاب المسجد الحرام.

أدى المشاركون في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره بدورتها الحادية والأربعين، صلاة الجمعة بالمسجد النبوي، وذلك عقب اكتمال وصولهم إلى المدينة المنورة بعد ختام المسابقة وتكريم الفائزين التي أقيمت في رحاب المسجد الحرام.

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