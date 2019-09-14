سفير المملكة لدى نيجيريا و«أوكو» يبحثان تبادل الخبرات في «الخصخصة»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبوجا)التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية نيجيريا عدنان بن محمود بوسطجي، في مكتبه بمقر السفارة في أبوجا، المدير العام لهيئة الخصخصة النيجيرية ألكس أوكو والوفد المرافق له.
وجرت خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية نيجيريا، على مستوى تبادل الخبرات في مجال الخصخصة مع الجهات المختصة بالمملكة ونيجيريا.
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