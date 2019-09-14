شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. إنسانية تطبب جروح الأشقاء بكل حياد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (موهيلي)

تسعى المملكة إلى إنارة شموع الأمل في نفوس الأشقاء، وتطبب جروح معاناتهم بإنسانية لا تعترف بأي لون، تهرول سعيا لكفكفة دموع المحتاجين، وتطمح إلى عالم يعمه السلام والاستقرار، إذ أجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لجراحة الأطفال والجراحات العامة في حملته الطبية التطوعية لجراحة الأطفال والجراحة العامة في جزيرة موهيلي بجمهورية القمر المتحدة، عمليات جراحية متنوعة.

وتم الكشف أمس الأول (الخميس) على أكثر من 60 مريضا وإجراء 24 عملية، 8 منها للأطفال و 16 للكبار، تنوعت ما بين الفتق الإربي والفتق السري، والقيلة المائية، والخصية المهاجرة، والأورام الدهنية.

كما وزع المركز 2000 كرتون من السلال العذائية، تزن 148 طنًا، للنازحين من محافظة صنعاء إلى محافظة مأرب، من خلال ائتلاف الخير للاغاثة الإنسانية، يستفيد منها 12000 فرد. ويأتي ذلك في إطار المشروعات الغذائية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

ووزع المركز سلالاً غذائية للمحتاجين في عدة مخيمات ببلدة سرمدا في الشمال السوري.

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وجرى توزيع 1962 سلة غذائية في مخيمات المعسكر، وشام كفتين، والساقية، وشهرناز، والساروت، والجرف، والبورة، والبوعاصي، وشحشبو، والضياء، وكفرومة، ونبع الأمل، وميدان غزال في بلدة سرمدا بالشمال السوري، استفاد منها 11900 فرد.

وزار فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برئاسة مدير مكتب المركز بالمهرة عبدالله العنقري يرافقهم مدير التربية والتعليم بالمحافظة سمير مبخوت هراش، عددا من المدارس بمديرية الغيضة المستفيدة من مشروع «معا من أجل التعليم في اليمن» والمتضمن توزيع أربعة آلاف طاولة وكرسي فردي لطلاب وطالبات المدارس.

وشملت الزيارة العديد من المدارس في المديرية تجولوا خلالها على عدد من الصفوف الدراسية.

واستمع الفريق من مديري المدارس عن مدى الاستفادة من المشروع والذي ساهم في إيجاد جو تعليمي إيجابي.

وقال سمير هراش: «قمنا بمعية فريق مركز الملك سلمان للإغاثة، بزيارة بعض المدارس التي استفادت من المشروع في جميع مديريات محافظة المهرة بحسب الكثافة الطلابية لكل مديرية».