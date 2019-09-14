شكرا لقرائتكم خبر عن الجوازات: منع عبور 64929 متسللا إلى السعودية وضبط 4509 متسترين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت الأربعاء 26 /‏ 2 /‏ 1439هـ حتى نهاية أمس الأول (الخميس) 13 /‏ 1 /‏ 1441 هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتي تمت في كافة مناطق المملكة عن ضبط (3831081) مخالفاً في كافة المناطق، منهم (2991280) مخالفاً لنظام الإقامة، و(589932) مخالفاً لنظام العمل، و(249869) مخالفاً لنظام أمن الحدود. وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (64929)، (45%) منهم يمنيو الجنسية، (52%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (2779) شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى الخارج. فيما بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (4509) أشخاص. وبلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (1574) مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (1535) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (39) سعودياً.

وأوضح تقرير أصدرته الجوازات أمس، أن إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ (16637) وافداً مخالفاً، منهم (14263) رجُلاً، و(2374) امرأة. وتم إيقاع العقوبات الفورية بحق (533944) مخالفاً، وإحالة (487665) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (637260) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (949563) مخالفاً.