شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة التطوير تطلب إخلاء «سوق الطباخة».. و«المطاعم» تدعو للتأهيل «على مراحل» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)

طالبت هيئة تطوير المدينة المنورة أصحاب المطاعم والمحلات في سوق الطباخة الشهير إخلاء المحلات اعتبارا من يوم غد (الأحد) للبدء في اعمال التطوير وينتظر أن تخضع السوق إلى تغير جذري في الشكل العام وإلى نقلة نوعية في جوانب التصميم وتنفيذ أعمال البنية التحتية من كهرباء وسباكة وصرف صحي خصوصا أن السوق تعتبر أحد المعالم التراثية وتضم 60 مطعما شعبيا تسوق الأطعمة التي تشتهر بها المدينة المنورة وتقع السوق على بداية طريق قربان وقريبا من المنطقة المركزية، وتم إنشاؤها في العام 1401، وتعد مقصدا لكثير من الزوار والأهالي.

في المقابل طالب أصحاب المطاعم والمحلات هيئة تطوير المدينة بالبدء في أعمال التطوير على مراحل. وأشاروا إلى أن إغلاق السوق لمدة أربعة أشهر سيتضرر منه الجميع لوجود عمالة لديهم التزامات. وقال المشرف العام على السوق فهد المزين، شيخ طائفة الأسماك إن تطوير السوق خطوة ممتازة وسيكون لها أثر إيجابي كبير خصوصا أن الموقع يعتبر واجهة ومقصدا للزوار من الخارج والداخل وتشكر هيئة تطوير المدينة، فقط نأمل أن تكون أعمال التطوير على مراحل حتى لا يتضرر أصحاب المحلات من الإغلاق لوجود التزامات مالية شهرية عليهم من رواتب أو دفع رسوم الإقامات، وفترة الأربعة أشهر غير كافية لأعمال التطوير ويتوقع أن تستمر فترة أطول «أتمنى من هيئة تطوير المدينة النظر بذلك بعين الاعتبار حتى لا يتضرر أصحاب المحلات».