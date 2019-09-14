شكرا لقرائتكم خبر عن 259 وظيفة شاغرة في غرفة الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت غرفة الرياض، توفر 259 وظيفة شاغرة، منها 199 للرجال، و60 للسيدات، مبينة أن إجراء المقابلات يتم عبر مركز التوظيف والتأهيل بالغرفة اعتبارا من غد (الأحد).

وأشارت إلى أن الوظائف تشمل: استشاري مبيعات، معلمة رياض أطفال، حاضنة أطفال، حارس نقل أموال، حارس أمن، خدمة عملاء، منسق موارد بشرية، منسق شؤون موظفين، مهندس فني، مهندس صيانة، منسق تدريب، بكالوريوس تمريض، ممرض، ممرضة، خدمة عملاء.

فيما دعا نائب رئيس مجلس إلادارة رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة الرياض المهندس منصور الشثري طالبي، الراغبين بالتقدم لهذه الوظائف التواصل مع مركز التوظيف بالغرفة وتسجيل بياناتهم في موقع الغرفة للاطلاع على الوظائف المتاحة.