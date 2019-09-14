شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة افتتاح مركز القلب بمستشفى الملك فهد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعاد مستشفى الملك فهد في جدة افتتاح مركز القلب بعد دعمه بالكوادر المتخصصة والأجهزة الحديثة، إذ تم إجراء 10 عمليات، شملت إجراء استبدال الصمام بدون تدخل جراحي من خلال القسطرة القلبية التي تعد من أحدث التقنيات الطبية في علاج القلب وتكللت جميعها بالنجاح.

وأوضح المشرف العام على مستشفى الملك فهد الدكتور عبدالرحمن بخش، أن إعادة افتتاح قسم القلب من خلال برنامج تم إعداده خصيصاً بدعم من وزير الصحة ومدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة، لرفع الضغط عن المستشفيات العامة والمراكز الخاصة بسبب ازدياد مرضى الحالات القلبية مما يتطلب توفير العلاج لهم وفق أعلى وأرقى المستويات.

وبيَّن الدكتور بخش أن قسم القلب يضم معمل قسطرة يتوفر فيه ثلاثة أجهزة حديثة، وغرفة عمليات خاصة لجراحة القلب، وغرف عناية مخصصة ومجهزة للرعاية ما بعد العملية، إضافة إلى جناح مخصص لمرضى جراحة القلب.

وأكد أن إعادة افتتاح قسم القلب تترجم الأهداف الحقيقية للوزارة بأن يكون المريض هو المستفيد الأول، لتخفيف معاناة تحويله إلى المستشفيات الأخرى ومشقة قبوله وطول قوائم الانتظار.