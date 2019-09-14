شكرا لقرائتكم خبر عن 117 مليون ريال لغذاء مرضى 10 مستشفيات بالباحة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الباحة)

تعاقدت صحة الباحة مع شركات متخصصة في التغذية لخدمة المرضى في 10 مستشفيات مرجعية. وتعمل شركات تأمين وجبات المرضى بالتنسيق مع عيادات التغذية في منشآت الصحة لتوفير المشورة وتصنيف الوجبات حسب الحالات المرضية ووضع الخطط العلاجية من أطباء مشرفين على حالة كل مريض.

وعلمت "الخليج 365" أن صحة الباحة أبرمت العقد مع الشركات المتخصصة بأكثر من 117 مليون ريال، فيما تعزز إدارة التغذية دور الشركات بالتوعية الصحية وتثقيف المجتمع بالعادات الغذائية السليمة عبر البرامج والفعاليات والمنصات المخصصة لذلك.