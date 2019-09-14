شكرا لقرائتكم خبر عن 117 مليون ريال لغذاء مرضى 10 مستشفيات بالباحة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الباحة)تعاقدت صحة الباحة مع شركات متخصصة في التغذية لخدمة المرضى في 10 مستشفيات مرجعية. وتعمل شركات تأمين وجبات المرضى بالتنسيق مع عيادات التغذية في منشآت الصحة لتوفير المشورة وتصنيف الوجبات حسب الحالات المرضية ووضع الخطط العلاجية من أطباء مشرفين على حالة كل مريض.
وعلمت "الخليج 365" أن صحة الباحة أبرمت العقد مع الشركات المتخصصة بأكثر من 117 مليون ريال، فيما تعزز إدارة التغذية دور الشركات بالتوعية الصحية وتثقيف المجتمع بالعادات الغذائية السليمة عبر البرامج والفعاليات والمنصات المخصصة لذلك.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.