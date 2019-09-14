شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. بدء أعمال تنظيف منفذ حرض بعد طرد فلول مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل

تداول رواد التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو مصور، لبدء أعمال تنظيف منفذ حرض الحدودي مع المملكة، وذلك بعد تطهير المنطقة من عناصر مليشيا الحوثي الإيرانية، وذلك بعد أن تمكنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية من النجاح في تحرير قري مدينة حرض

جدير بالذكر أن منفذ حرض أبرز حلقة وصل برية بين اليمن والسعودية، وتسببت الميليشيات الإرهابية في إغلاقه قبل أن تدحرها قوات التحالف منذ فترة.