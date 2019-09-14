شكرا لقرائتكم خبر عن نجران: ضبط «مُفحِّط» تسبب في حادث مروري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أطاح مرور منطقة نجران بشخص مارس التفحيط وتسبب في حادث مروري قبل أن يلوذ بالفرار من الموقع.

وأوضح المرور عبر «تويتر» أمس (الجمعة)، أنه تم العثور على السيارة المُستخدمة في إحدى الورش خلال محاولة إصلاحها بطريقة غير نظامية.

وشدد المرور على أنه ستتم إحالة «المُفحِّط» للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المُقررة في نظام المرور.