شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير حائل ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الشمري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حائل)

أدى نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، وجموع المصلين، بعد صلاة الجمعة أمس، صلاة الميت على شهيد الواجب جندي أول فارس بن رجاء الأدهم الشمري، الذي استشهد أثناء قيامه بواجبه في الدفاع عن الدين والوطن بالحد الجنوبي، وذلك في جامع برزان بمدينة حائل.

وعقب الصلاة، نقل الأمير فيصل بن فهد تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، لذوي الشهيد، كما نقل تعازي أمير حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جهته، أعرب والد الشهيد عن فخره واعتزازه باستشهاده ابنه في ميادين الشرف، مجدداً العهد والولاء للقيادة الرشيدة باسمه وكل ذوي الشهيد، مؤكداً بذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.