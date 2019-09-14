مكة: إخماد حريق مستودع بشارع الحج

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جدة - خالد شويل - أحمد اللحياني (مكة المكرمة) سيطرت فرق الإطفاء التابعة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، على حريق اندلع بمستودع مستلزمات أثاث في شارع الحج. سيطرت فرق الإطفاء التابعة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، على حريق اندلع بمستودع مستلزمات أثاث في شارع الحج. وحسب المتحدث باسم الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، تلقى مركز العمليات الموحد بلاغا بوقوع حادثة الحريق بمخطط النور في مستودع تقدر أبعاده بـ800 مترمربع، مسقوف بالصاج، وحوائطه مبنية بالطوب، ويحتوي على كمية كبيرة من المراتب الأسفنجية والأسرّة، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده للمستودعات المجاورة، إذ لم ينجم عن الحادثة أي إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما باشر فريق التحقيق التعرف على مسببات الحادثة بالتنسيق مع الجهات المعنية.



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