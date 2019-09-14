، بمناسبة اليوم الوطني الـ89.. مدارس الأفلاج تطلق حائطًا إلكترونيًّا لنثر المشاعر الوطنية ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أطلقت مدارس في الأفلاج حائطًا إلكترونيًّا لفتح المجال أمام الأهالي لبث مشاعر الفرح والاعتزاز بذكرى توحيد البلاد على يد المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-.
وفي التفاصيل، قام عدد من مدارس الأفلاج بإعداد حائط الإلكتروني، يتيح الفرصة أمام الجميع للتعبير عن مشاعرهم الوطنية بمناسبة اليوم الوطني الـ89 تحت شعار (همة حتى القمة)؛ فبادر على الفور العديد من الأهالي ومنسوبي التعليم بنثر مشاعر الفخر والاعتزاز بوطن شامخ، يزهر بالتقدم والازدهار، وينعم بالأمن والأمان في ظل قيادته الرشيدة.
وشهد حائط كل مدرسة مشاركات من داخل المحافظة ومن خارجها، فاضت مشاعر مدونيها حبًّا وولاء لهذا الوطن الغالي.
بمناسبة اليوم الوطني الـ89.. مدارس الأفلاج تطلق حائطًا إلكترونيًّا لنثر المشاعر الوطنيةمسلّم الهواملة الخليج 365 2019-09-14
أطلقت مدارس في الأفلاج حائطًا إلكترونيًّا لفتح المجال أمام الأهالي لبث مشاعر الفرح والاعتزاز بذكرى توحيد البلاد على يد المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-.
وفي التفاصيل، قام عدد من مدارس الأفلاج بإعداد حائط الإلكتروني، يتيح الفرصة أمام الجميع للتعبير عن مشاعرهم الوطنية بمناسبة اليوم الوطني الـ89 تحت شعار (همة حتى القمة)؛ فبادر على الفور العديد من الأهالي ومنسوبي التعليم بنثر مشاعر الفخر والاعتزاز بوطن شامخ، يزهر بالتقدم والازدهار، وينعم بالأمن والأمان في ظل قيادته الرشيدة.
وشهد حائط كل مدرسة مشاركات من داخل المحافظة ومن خارجها، فاضت مشاعر مدونيها حبًّا وولاء لهذا الوطن الغالي.
14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441
01:38 AM
14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441
02:51 AM
أطلقت مدارس في الأفلاج حائطًا إلكترونيًّا لفتح المجال أمام الأهالي لبث مشاعر الفرح والاعتزاز بذكرى توحيد البلاد على يد المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-.
وفي التفاصيل، قام عدد من مدارس الأفلاج بإعداد حائط الإلكتروني، يتيح الفرصة أمام الجميع للتعبير عن مشاعرهم الوطنية بمناسبة اليوم الوطني الـ89 تحت شعار (همة حتى القمة)؛ فبادر على الفور العديد من الأهالي ومنسوبي التعليم بنثر مشاعر الفخر والاعتزاز بوطن شامخ، يزهر بالتقدم والازدهار، وينعم بالأمن والأمان في ظل قيادته الرشيدة.
وشهد حائط كل مدرسة مشاركات من داخل المحافظة ومن خارجها، فاضت مشاعر مدونيها حبًّا وولاء لهذا الوطن الغالي.
، بمناسبة اليوم الوطني الـ89.. مدارس الأفلاج تطلق حائطًا إلكترونيًّا لنثر المشاعر الوطنية ،
المصدر : الخليج 365
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