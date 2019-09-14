، مركبة مسرعة تدهس مواطنة أثناء عبورها أحد شوارع المحايل.. وهذه حالتها ،

محمد بن مسعود - الدمام - نفس الموقع شهد وفاة سعودي في وقت سابق.. ومطالبات بإيجاد الحلول

تعرضت مواطنة للدهس من إحدى المركبات أثناء محاولتها عبور أحد الشوارع الحيوية بمحافظة محايل.

وفي التفاصيل أصيبت مواطنة بإصابات متفرقة بعد تعرضها للدهس من مركبة كانت تسير بسرعة فائقة، ونجم عن الحادث إصابتها بكسر في الحوض وأربعة أضلع وكسر بالكتف، وجرى نقلها لمستشفى محايل الذي قام بدوره بتحويلها إلى مستشفى عسير المركزي بأبها لتخضع لعملية جراحية.

وكان الموقع ذاته والمقابل لمرور محايل وأحد المراكز التجارية قد شهد في وقت سابق وفاة مواطن دهساً أثناء عبوره الشارع.

وطالب المواطنون أمام هذا الأمر الجهات ذات العلاقة بسرعة إيجاد الحلول التي تضمن سلامة الجميع وتحد من الأمر الذي بات مصدر قلق وخوف لمرتادي المكان.