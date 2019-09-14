، حادث انقلاب مروري يُصيب 6 من أسرة واحدة بقرشيات الطائف ،

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أُصيبَ قائد مركبة وزوجته بحالة توقف قلب وتنفس، فيما أُصيبَ طفل عمره 4 سنوات بإصابات خطيرة، وثلاثة من الأبناء بإصابات متفاوتة، إثر حادث انقلاب في منطقة القرشيات شمال الطائف.
وفي التفاصيل فقد تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة على الرقم ٩٩٧ بلاغاً عن وجود حادث انقلاب وذلك على طريق الرياض تحديداً في منطقة القرشيات، مما نتج عنه عدد من الإصابات.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف شادي بن عابد الثبيتي أن غرفة العمليات تلقت البلاغ عن وجود حادث انقلاب لمركبة من نوع جيب تقل عائلة.
وأضاف الثبيتي أنه على الفور تم توجيه ست فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني ماجد مطلق القثامي، وعند وصول أول فرقة اتضح أن عدد الإصابات ٦ حالات إسعافية.
وذكر "الثبيتي" أن الفرقة قامت بعملية الفرز حيث وجدت أن قائد المركبة وزوجته في حالة توقف قلب وتنفس، فيما أصيب طفل عمره 4 سنوات بإصابات خطيرة، وثلاثة من الأبناء بإصابات متفاوتة من البسيطة إلى المتوسطة، وعلى إثر ذلك تم نقلهم جميعاً إلى مستشفى الأمير سلطان العسكري.
14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441 01:57 AM
إصابات متفاوتة للزوج وزوجته و4 أبناء والجميع إلى مستشفى سلطان العسكري
أُصيبَ قائد مركبة وزوجته بحالة توقف قلب وتنفس، فيما أُصيبَ طفل عمره 4 سنوات بإصابات خطيرة، وثلاثة من الأبناء بإصابات متفاوتة، إثر حادث انقلاب في منطقة القرشيات شمال الطائف.
وفي التفاصيل فقد تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة على الرقم ٩٩٧ بلاغاً عن وجود حادث انقلاب وذلك على طريق الرياض تحديداً في منطقة القرشيات، مما نتج عنه عدد من الإصابات.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف شادي بن عابد الثبيتي أن غرفة العمليات تلقت البلاغ عن وجود حادث انقلاب لمركبة من نوع جيب تقل عائلة.
وأضاف الثبيتي أنه على الفور تم توجيه ست فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني ماجد مطلق القثامي، وعند وصول أول فرقة اتضح أن عدد الإصابات ٦ حالات إسعافية.
وذكر "الثبيتي" أن الفرقة قامت بعملية الفرز حيث وجدت أن قائد المركبة وزوجته في حالة توقف قلب وتنفس، فيما أصيب طفل عمره 4 سنوات بإصابات خطيرة، وثلاثة من الأبناء بإصابات متفاوتة من البسيطة إلى المتوسطة، وعلى إثر ذلك تم نقلهم جميعاً إلى مستشفى الأمير سلطان العسكري.
، حادث انقلاب مروري يُصيب 6 من أسرة واحدة بقرشيات الطائف ،
المصدر : الخليج 365
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