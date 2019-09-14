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كشف مقطع فيديو حديث أعمال تنظيف منفذ حرض اليمني الحدودي مع السعودية بعد تحريره من ميليشيات الحوثي الإرهابية قبل مدة. ويُعد هذا المنفذ أبرز حلقة وصل برية بين اليمن والسعودية.
ونجحت قوات التحالف والقوات اليمنية في تحرير العديد من القرى بحرض، وتوغلت في محيطها وأرجائها مؤخرًا محققة انتصارات عسكرية كبيرة في الميدان في حرض وتهامة اليمن بشكل عام. وبينما تتقدم قوات دعم الشرعية تتواصل انهيارات ميليشيات الحوثي، مع سقوط القتلى من القيادات.
ويعد منفذ حرض الأبرز الذي يربط اليمن بالسعودية من منطقة جازان، وكان أشهر طريق بري يربط البلدين، إلا أن الميليشيات أحدثت به أضرارًا كبيرة، وتسببت في إغلاقه قبل أن تدحرها قوات التحالف قبل مدة.
14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441 01:41 AM
يعد المنفذ أبرز حلقة وصل برية تربط اليمن بالسعودية من منطقة جازان
كشف مقطع فيديو حديث أعمال تنظيف منفذ حرض اليمني الحدودي مع السعودية بعد تحريره من ميليشيات الحوثي الإرهابية قبل مدة. ويُعد هذا المنفذ أبرز حلقة وصل برية بين اليمن والسعودية.
ونجحت قوات التحالف والقوات اليمنية في تحرير العديد من القرى بحرض، وتوغلت في محيطها وأرجائها مؤخرًا محققة انتصارات عسكرية كبيرة في الميدان في حرض وتهامة اليمن بشكل عام. وبينما تتقدم قوات دعم الشرعية تتواصل انهيارات ميليشيات الحوثي، مع سقوط القتلى من القيادات.
ويعد منفذ حرض الأبرز الذي يربط اليمن بالسعودية من منطقة جازان، وكان أشهر طريق بري يربط البلدين، إلا أن الميليشيات أحدثت به أضرارًا كبيرة، وتسببت في إغلاقه قبل أن تدحرها قوات التحالف قبل مدة.
، شاهد .. بدء تنظيف منفذ حرض اليمني بعد تحريره من ميليشيا الحوثي الإرهابية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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