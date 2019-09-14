، بين الهلال والصدارة عقبة الفيحاء.. وبوابة الوحدة طريق الأهلي لمربع الكبار ،

محمد بن مسعود - الدمام - مساء اليوم في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تستكمل مساء اليوم السبت منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بثلاث مواجهات مثيرة، والعنوان الأبرز هو لقاء الهلال والفيحاء، وبين الأول وخطف الصدارة من المنافس التقليدي تخطي عقبة الثاني.

الهلال والفيحاء

يحل الفيحاء ضيفاً مزعجاً على نظيره الهلال على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، حيث تكمن الصعوبة في مواقف الفيحاء السابقة أمام الهلال حتى وإن كان الأخير يلعب على أرضه وبين جماهيره.

الهلال يأمل تخطي عقبة الضيف حتى يخطف صدارة ترتيب الفرق من منافسه التقليدي النصر (فارق النقطة) ليتسع الفارق إلى نقطتين في حال أن كسب الهلال نظيره الفيحاء، والتهيئة النفسية الجيدة قبل مواجهة الاتحاد آسيوياً.

ومن المتوقع أن يدفع المدير الفني للهلال "رازفان" بالثنائي (كويلار وكاريلو) كأوراق رابحة.

في المقابل يأمل أبناء المجمعة خطف نقاط اللقاء وإن لم يكن فخطف نقطة من فم المستضيف جيدة في حال اكتفى بالتعادل.

أبها والرائد

يستضيف أبها نظيره الرائد على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، في مواجهة صعبة للأخير، كونه يقبع في المركز الأخير في سلم الترتيب دون نقاط، بينما يأتي (ضيف الدوري الجديد) أبها في المركز العاشر بثلاث نقاط، ويلعب هذه المواجهة مدعوماً بعاملي الأرض والجمهور.

الأهلي والوحدة

مواجهة مرتقبة في المنطقة الغربية تجمع الأهلي والوحدة على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

الأهلي يخوض اللقاء وهدفه عبور محطة الوحدة ليصل للنقطة السابعة وبالتالي دخول مربع الكبار.

في المقابل يأمل فرسان مكة تصحيح المسار بعد خسارتين أوقعتهم في المركز الـ15، وتحقيق نتيجة إيجابية تدفعهم نحو مناطق الدفء والأمان.