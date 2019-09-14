القبض على امرأة وافدة تقود مركبة محملة بـ”القات” في جازان

ألقت الجهات الأمنية، أمس، القبض على امرأة وافدة من جنسية عربية وهي تقود مركبة محملة بـ”القات”، ترافقها مجموعة من النساء ورجل واحد، وذلك بعدما اشتبهت الجهات الأمنية بوضع المركبة وأخضعتها للتفتيش بحضور المفتشة النسائية.

وفي التفاصيل: فقد قدمت مركبة من نوع “تويوتا” تقودها امرأة إلى نقطة أمنية مشتركة في “الداير” شرق جازان، وتم الاشتباه في المركبة وطلب الأوراق الثبوتية لها، والاتجاه بها ومن معها للقسم، وعند تفتيش المركبة تم العثور على عدد ۳۲ حبة من مادة “القات” بشكل مخفي داخل “طبلون” المركبة. ويأتي هذا العمل ليوثق ويؤكد نباهة رجال الأمن وكشفهم لحيل التهريب بمختلف السبل والوسائل التي يحاول أن يتخفى بها المهربون.