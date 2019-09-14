بالفيديو: شرطة الرياض تنفذ حملة أمنية وتضبط عدة مخالفات

نفذت شرطة منطقة الرياض أمس الخميس حملة أمنية مكثفة ضبطت خلالها عدداً من المخالفات والمواقع المشبوهة. وأوقفت الدوريات الأمنية مركبة تستخدم جهازاً لإخفاء لوحات السيارة بغرض التخفي عن كاميرات ساهر، وتم تحرير مخالفة مرورية بحق صاحبها، كما تم ضبط مركبات أخرى بلا لوحات.

واستخدم رجال الأمن خلال الحملة جهاز “بنان”، ووظيفته التعرف على الأشخاص من خلال بصمة الإصبع ومعرفة إن كانوا مطلوبين أم لا. كما ضُبط خلال الحملة مخالفات أخرى، مثل أسلـحـة صيد غير مرخصة، وأشخاص يتجولون بدون هوية أو بهويات منتهية، وكتافات رتبة عقيد.