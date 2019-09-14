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عاجل اليمن : مجتهد يفجر مفاجأة جديدة قبل قليل ويكشف حقيقة مقتل ”سعود القحطاني” والمهمة السرية الخاصة التي كلفه بها ولي العهد

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عدن - ياسمين التهامي - أكد حساب المغرد السعودي "مجتهد"، على موقع تويتر الجمعة، أن سعود القحطاني، المستشار السابق لولي العهد السعودي ، على قيد الحياة، ولا يزال يؤدي مهاما خاصة لابن سلمان، وهو في معزله الذي أكد أنه شديد السرية.

وقال "مجتهد"، في تغريدة له على حساب "تويتر" إن القحطاني يقوم بتلك المهام من خلال "مندوبين خاصين يدير من خلالهم كثيرا من الملفات التي لا يثق بغيره في إدارتها".

 

 

سعود القحطاني على قيد الحياة ولا يزال يؤدي مهاما خاصة لابن سلمان وهو في معزله شديد السرية، وذلك من خلال مندوبين خاصين يدير من خلالهم كثيرا من الملفات التي لا يثق ابن سلمان بغيره في إدارتها.
ويبدو أن إشاعة وفاته والتي كانت ستتحول لانتحار قد احترقت ولم تعد صالحة للاستخدام

— مجتهد (@mujtahidd) September 12, 2019
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مجتهد@mujtahidd

 

 

سعود القحطاني على قيد الحياة ولا يزال يؤدي مهاما خاصة لابن سلمان وهو في معزله شديد السرية، وذلك من خلال مندوبين خاصين يدير من خلالهم كثيرا من الملفات التي لا يثق ابن سلمان بغيره في إدارتها.
ويبدو أن إشاعة وفاته والتي كانت ستتحول لانتحار قد احترقت ولم تعد صالحة للاستخدام

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