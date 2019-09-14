عاجل اليمن : توكل كرمان تفجر مفاجأة مدوية عن مصير الرئيس هادي .. وتكشف عن البديل الذي اختارته السعودية (تفاصيل طارئة)

شكرا لقرائتكم خبر عن توكل كرمان تفجر مفاجأة مدوية عن مصير الرئيس هادي .. وتكشف عن البديل الذي اختارته السعودية (تفاصيل طارئة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتهمت الناشطة اليمنية توكل كرمان ، المملكة العربية السعودية ، بمنع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، من حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة منتصف الشهر الجاري.

ففي تغريدة على حسابها في تويتر، رصدها محرر "بويمن" قال كرمان : "السعودية تمنع هادي من حضور اجتماعات الجمعية العامة".

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وكشفت كرمان عن الشخصية البديلة التي ستحضر الاجتماعات نيابة عن الرئيس هادي، مضيفة: "وتكلف معين عبدالملك والذي يطلق عليه اليمنيون ب "سكرتير السفير السعودي " للحضور نيابة عنه".

واضافت: "لقد تجاوز الأمر الاعتقال والاقامة الجبرية، هذه المهانة الممنهجة التي ترتكبها السعودية بحق اليمنيين لن تمر دون عقاب".