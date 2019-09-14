عاجل اليمن : ببنطال ضيق وقميص مثير .. سعوديات يتجولن في الشوارع بدون حجاب ولا عباءة .. شاهد إلى أين وصلت الأمور (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن ببنطال ضيق وقميص مثير .. سعوديات يتجولن في الشوارع بدون حجاب ولا عباءة .. شاهد إلى أين وصلت الأمور (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعدما توقفت "مشاعل الجالود" عن ارتداء العباءة (الزي السائد بين السعوديات) والحجاب تماما، سارت في المجمع التجاري في الرياض وهي ترتدي قميصا برتقاليا وسروالا فضفاضا، دون أن يعترضها أحد، لتكون محط أنظار الزوار، وبينهم نساء ارتدين العباءة السوداء وغطين رؤوسهن.

ظن البعض أنّها فنانة مشهورة، فسألتها امرأة "هل أنتِ مشهورة؟ هل أنتِ عارضة أزياء؟"، في إشارة إلى أن هكذا زي ليس معبرا عن عموم السعوديات بالمملكة.

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لكن الواقع أن "مشاعل" سعودية، وتتحدى ارتداء العباءة والحجاب، ضمن عدد محدود من نساء المملكة أقدمن على ذلك، استنادا إلى مقابلة تليفزيونية لولي العهد "محمد بن سلمان" صرح فيها بأن "العباءة ليست فرضا على النساء".

وفي يوليو/تموز الماضي، حاولت الشابة (33 عاما) دخول مجمعا تجاريا آخر بالرياض، لكن إدارته منعتها من الدخول بسبب عدم ارتدائها العباءة، وهو ما سجلته عبر حسابها على تويتر، مغردة: "تم منعي من دخول (...) بلبس محتشم وشكرا".

وفي العقود الماضية، فرضت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (الشرطة الدينية) العباءة على النساء من السعوديات وغيرهن، ولاحقتهن في الأماكن العامة للتأكد من تقيدهن بها، لكن سلطة الهيئة الإلزامية انتهت بالمملكة مع صعود "بن سلمان" إلى سدة السلطة، ومع ذلك ظل عدم ارتداء المرأة السعودية للعباءة أمرا محدودا جدا في المملكة.

ومن بين السعوديات اللاتي تحدين ارتداء العباءة والحجاب "مناهل العتيبي"، البالغة من العمر 25 عاما، والتي قالت لوكالة فرانس برس: "منذ أربعة أشهر، منذ أن جئت إلى الرياض، وأنا لا أرتدي العباءة (..) أعيش مثلما أريد، أتصرف بحرّية، ليست مقيّدة، لا يُفرض عليّ لباس لست مقتنعة به".