جازان تطلق ملتقى التمكين الاجتماعي

يرعى أمير منطقة جازان بالنيابة، الأمير محمد بن عبدالعزيز، الأربعاء المقبل، انطلاقة ملتقى التمكين الاجتماعي للأسر الضمانية، والذي ينظمه فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، وذلك بمركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز الحضاري بمدينة جازان.

تدريب وتأهيل

أوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة المهندس أحمد بن محمد القنفذي، أن الملتقى يأتي مواكبًا ومتسقًا مع التوجهات التنموية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وسعيها إلى تمكين وتأهيل المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن برامج التمكين تعمل على مساعدة المستفيدين القادرين على العمل لتحويلهم إلى منتجين ومستقلين ماديًا من خلال التدريب والتأهيل واندماجهم في سوق العمل، مضيفا أن تلك البرامج تستهدف الفئة العمرية بين 18 و 59 عامًا من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي الأساسيين أو التابعين القادرين على العمل واللائقين طبياً، مشيدا بالرعاية الكريمة من قبل أمير منطقة جازان بالنيابة ودعمه الدائم لكافة قطاعات فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة مما ينعكس إيجابًا على أدائها بكل المجالات، متمنيا أن يحقق الملتقى أهدافه في خدمة مستفيدي الضمان الاجتماعي وتحويلهم إلى منتجين ومستقلين ماديًا.

آمال عريضة

بين مدير المكتب الرئيسي للضمان الاجتماعي بجازان رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى نايف حكمي، أن قطاع التنمية الاجتماعية بفرع الوزارة بالمنطقة يحمل آمالاً عريضة من خلال الملتقى لبلورة توجهات الوزارة وتحقيق أهدافها من خلال السعي إلى تحفيز النساء والرجال من مستفيدي الضمان الاجتماعي وأسرهم القادرين منهم على العمل حسب نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة من الاندماج في سوق العمل والاعتماد على أنفسهم في كسب العيش وذلك بتزويدهم بالأدوات اللازمة لتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم، مضيفا أن العمل جارٍ حاليا من قبل اللجان المنظمة لضمان نجاح الملتقى واستقطاب المستفيدين من الأسر الضمانية للمشاركة في الملتقى والاستفادة من برامج التمكين المتاحة عبر مسارات التوظيف والتدريب أو التأهيل ودعم الأعمال الريادية.

تنوع متميز

أكد رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أبوعريش رئيس اللجنة التنفيذية للملتقى عبده راجحي، أن الملتقى يشهد تنوعًا متميزًا من خلال الأركان والمعارض التي تقدمها الجهات الراعية للملتقى، مشيرا إلى تخصيص صالةٍ لعرض مشاريع الأسر المنتجة وقاعة متخصصة للتدريب، مبينا أن الملتقى سيشهد عروضًا مصاحبة للتعريف برؤيته وأهدافه.

من أهداف الملتقى

- مواكبة التوجهات التنموية

- تمكين وتأهيل المستفيدين

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- تحويل الأسرة إلى منتجين ومستقلين ماديًا

- دعم الأعمال الريادية

أبرز فعاليات الملتقى

- أركان للجهات الراعية

- معارض فنية

- صالة لعرض مشاريع الأسر المنتجة

- تخصيص قاعة للتدريب

- عروض مصاحبة للتعريف برؤية وأهداف الملتقى