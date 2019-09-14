المملكة تودع آخر طلائع الحجاج وتستقبل 10 ملايين معتمر

تغادر اليوم آخر رحلة للحجاج من مطاري المدينة المنورة وجدة بعد أن من الله عليهم بأداء فريضة الحج، ويغادر أكثر من 69 ألف حاج من المدينة المنورة، بينما يغادر 12 ألفا عن طريق مطار جدة، وذلك وفق آخر إحصائية للحجاج المتبقين في المدينة المنورة ومكة المكرمة أول من أمس.

مبادرات وتحسينات

أطلقت الجهات المعنية خلال هذا العام جملة من المبادرات والتحسينات للخدمات للارتقاء بخدمة الحجاج والمعتمرين من ضيوف الرحمن، حيث شهد هذا العام استمرار مبادرة طريق مكة للعام الثاني فضلا عن مبادرة إياب حديثة هذا العام، والهدف من جميع الخدمات تسهيل الخدمات للحجاج منذ استقبالهم مطلع ذي القعدة حتى مغادرة آخر حاج في منتصف محرم، فيما تستمر الخدمات للمعتمرين الذين بدأوا يتوافدون على المدينة ومكة من جنسيات غير عربية.

وقدمت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية أكثر من 11 ألف خدمة في مبادرة «إياب»، والتي أطلقتها الهيئة العامة للطيران المدني بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة الأسبوع الماضي، للمشاركة في إنهاء إجراءات سفر حجاج بيت الله الحرام بكل يسر وسهولة آليا من مقر إقامتهم وقبل الوصول إلى المطار بمشاركة عدد من الجهات المشاركة، وتهدف المبادرة في مرحلتها الأولى إلى خدمة قرابة 30 ألف حاج وحاجة من (إندونيسيا، والهند، وماليزيا).

رحلات ترانزيت

أوضح وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة عبدالرحمن البيجاوي لـ«دوت الخليج»، أن اليوم تغادر آخر مجموعة من الحجاج، ويتبقى عدد قليل من المجموعات الصغيرة الذين يغادرون على رحلات مجدولة أو رحلات ترانزيت لبلادهم خلال الأيام الخمس القادمة.

ولا زالت المملكة تقدم الخدمات للحجاج الموجودين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث أكملت وزارة الحج والعمرة والأجهزة المعنية، الاستعدادات لاستقبال المعتمرين والزوار الذين من المتوقع أن يصل عددهم هذا العام إلى 10 ملايين معتمر.

مبادرة طريق مكة

أطلقت هذه المبادرة وزارة الداخلية السعودية وهي إحدى مبادرات برنامج «خدمة ضيوف الرحمن»، الهادفة إلى الارتقاء بخدمات الحجاج وتسهيل إجراءات سفرهم لأداء فريضة الحج، وذلك من خلال إنهاء إجراءات الجوازات، والتحقق من توفر الاشتراطات الصحية، وفرز الأمتعة في مطارات الدول التي يغادر منها الحجاج المنظمة للمبادرة.

مبادرة إياب

أوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري، أن الهيئة تسعى من خلال إطلاق مبادرة «إياب» إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في مطارات المملكة، وتحسين تجربة المسافر وتسهيل إنهاء إجراءات السفر، وتقليل مدة الانتظار في مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

مبادرات وخدمات

- إياب

- طريق مكة

- خدمات طبية شملت الجراحة والولادة

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- تفويج الحجاج المرضى

- إرشاد التائهين ونقل كبار السن بالعربات

- إعادة المفقودات الثمينة

- ذبح الأضاحي

- إتاحة جميع مواصلات النقل

- إسعاف المصابين والمرضى

- توفير اللقاحات والتطعيمات الصحية

- الإشراف على غذاء الحجاج من عدة جهات

- تسهيل حركة الحجاج في المشاعر المقدسة

- دروس علمية في المسجد النبوي

- معارض تاريخية وثقافية مفتوحة

- مبادرات تطوعية إنسانية وخدمية

- تلطيف الأجواء وتبريد المواقع العامة