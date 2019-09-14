طرق جبال جازان معاناة مستمرة وحلول غائبة

في الوقت الذي حظيت المحافظات الجبلية بجازان كغيرها باهتمام كبير من شق الطرق في جبالها الشاهقة والوعرة، إلا أن تلك المشاريع صادفت تحديات كبيرة من واقع البيئة عقب هطول الأمطار الغزيرة، فضلاً عن الأودية المنحدرة، وكذلك تحديات جودة تنفيذ تلك المشاريع.

معاناة الأهالي

تعاني أغلب المحافظات الجبلية من شبكة طرق إما رديئة أو متعثرة، وطالب مرتادو تلك الطرق بسرعة التدخل لإنهاء معاناتهم التي امتدت سنوات طويلة.

وأوضح المواطن محمد المالكي أن الطرق في المحافظة أصبحت ترهق المواطن من الانقطاعات المستمرة سواء من الانهيارات أو التشققات أو الهبوط ما يكبد المواطن خسائر فادحة في تلف المركبات وتعطيل كثير من الخدمات الضرورية التي يحتاجها، مرجعاً السبب إلى رداءة تنفيذ تلك المشاريع؛ لأنها تفتقر إلى أقل معايير الجودة، وكذلك لم يتفق التنفيذ مع البيئة والتضاريس للمحافظة من حيث تصريف السيول وحماية الطرق من الانهيارات وافتقارها إلى أدنى وسائل السلامة.

معالجة القصور

قال طالع التليدي إن الطرق تحتاج إلى إعادة نظر، والعمل على سرعة معالجة قصور التنفيذ لجعلها بمثابة الشريان الحيوي بأفضل معايير الجودة لتطوير المحافظات خدميا وسياحيا من خلال الاستفادة من دعم الدولة واهتمامها المستمر وحرصها على خدمة المواطن وسلامته.

إشراف دوري

بين عضو المجلس المحلي بمحافظة الداير جبران المالكي أن مشاريع الطرق في المحافظة تنقسم إلى قسمين: الأول يقع في نطاق مسؤولية وزارة النقل، والآخر من مسؤوليات البلدية، وكل جهة مسؤولة تعمل حسب إمكاناتها في تنفيذ المشاريع، مشيرا إلى أن المجلس يشرف بشكل دوري على جميع المشاريع وتطوير الخدمات في المراكز والقرى التابعة للمحافظة عن طريق عقد جلسات المجلس خلال دورته الحالية ومتابعة ما طلب في الدورات السابقة للمجلس المحلي، مؤكدا أن سبب تعثر المشاريع هو تعثر المقاولين، مبينا أن هناك خططا لإعادة ترسيتها على مقاولين جدد.

معاناة بلغازي

تتمثل معاناة أهالي جبال بلغازي بمحافظة العيدابي في كل من: جبل صماد وجبل مصيدة ووادي جبحة ووادي قصي ببلغازي، من عدم توفر طرق معبدة منذ عشرات السنين ما فاقم معاناة الأهالي بشكل مستمر طيلة السنوات الماضية.

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وطالب عضو المجلس البلدي بمحافظة العيدابي محمد الغزواني، باستكمال مشروع عقبة جبل صماد بمسافة 5 كلم المرصود له ميزانية، فضلاً عن تعثر استكمال طريق حجن وادي جبحة ببلغازي بمسافة 3.5 كلم، وإدراج أولوية طريق جبل مصيدة العلياء إلى وادي جبحة السفلى ووادي قصي ببلغازي، وفتح طرق خارج مجاري السيول في وادي قصي ووادي القاط ووادي طية ووادي جبحة ببلغازي، ودعم فرقة الصيانة الثانية عشرة ببلغازي بالكوادر الآلية والبشرية حتى تستطيع صيانة الطرق الترابية بالمحافظة والمراكز والقرى بشكل مستمر، مؤكدا أنه سبق تم تكليف لجنة طارئة من قبل أمير المنطقة ونائبه بالوقوف على الطرق في جبال بلغازي، مكونة من مجلس المنطقة والدوائر ذات العلاقة بتاريخ 9 /2 /1439، ورفعت تقريرا مفصلا عن معاناة الأهالي مع الطرق والخدمات الأخرى الصحية والتعليمية للإمارة.

أهم الطرق المتعثرة

- جبل طلان

- العزة آل محمد العين الحارة

- وادي حمر

- جبل عثوان

- جبل صماد

- جبل مصيدة