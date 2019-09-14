ركن للعلاج الطبيعي بالولادة والأطفال



شارك فرع الجمعية السعودية للتربية الخاصة «جستر» بمنطقة نجران، أمس، في تدشين ركن قسم العلاج الطبيعي بمستشفى الولادة والأطفال، تزامناً مع اليوم العالمي للعلاج الطبيعي الذي يوافق 8 من سبتمبر من كل عام، بحضور نائب مدير مستشفى الولادة والأطفال بنجران، ومدير التأهيل الطبي. وأوضحت المدير التنفيذي لفرع الجمعية بنجران إيمان آل دويس أن المشاركة تضمنت إقامة ركن تعريفي خاص بـ«جستر» بنجران يحتوي على معلومات عن الخدمات التي تقدمها الجمعية والفئات المستهدفة، إضافة إلى تنفيذ ورشة عمل للمختصين في مجال العلاج الطبيعي وللمواطنين واستعراض الحالات المستضافة من قبل فرع الجمعية بالمنطقة.

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