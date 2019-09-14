محافظ بيش يناقش مطالب الأهالي من الإسكان

التقى محافظ بيش حسن أبو شرحة، بمكتبه في مقر المحافظة، مدير فرع وزارة الإسكان بمنطقة جازان المهندس حسن السهيمي، بحضور رئيس بلدية محافظة بيش المهندس رمزي دغريري وعدد من منسوبي فرع وزارة الإسكان بجازان.

وجرى خلال اللقاء مناقشة متطلبات المحافظة من خدمات وزارة الإسكان وسبل تعزيز وتسهيل الأعمال والخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين بالمحافظة والمراكز التابعة لها، بما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لتوفير الدعم والمنتجات المختلفة من وزارة الإسكان لجميع فئات المجتمع.

ووقف المحافظ مع مدير فرع وزارة الإسكان بجازان ورئيس بلدية محافظة بيش على عددٍ من مشاريع وزارة الإسكان بالمحافظة، مشيرا إلى أن هذه الجولة تأتي تنفيذاً لتوجيهات أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، بتقديم أفضل الخدمات لأهالي المحافظة وتذليل المعوقات كافة التي قد تعترض أي مشروع لخدمة المحافظة، في ظل الدعم والرعاية التي توليها قيادتنا الحكيمة.