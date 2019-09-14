محافظ بيش يناقش مطالب الأهالي من الإسكان

وجرى خلال اللقاء مناقشة متطلبات المحافظة من خدمات وزارة الإسكان وسبل تعزيز وتسهيل الأعمال والخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين بالمحافظة والمراكز التابعة لها، بما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لتوفير الدعم والمنتجات المختلفة من وزارة الإسكان لجميع فئات المجتمع.
ووقف المحافظ مع مدير فرع وزارة الإسكان بجازان ورئيس بلدية محافظة بيش على عددٍ من مشاريع وزارة الإسكان بالمحافظة، مشيرا إلى أن هذه الجولة تأتي تنفيذاً لتوجيهات أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، بتقديم أفضل الخدمات لأهالي المحافظة وتذليل المعوقات كافة التي قد تعترض أي مشروع لخدمة المحافظة، في ظل الدعم والرعاية التي توليها قيادتنا الحكيمة.
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